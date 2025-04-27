美國短毛貓特徵揭秘　不亂叫少生病　性格穩定超好相處的理想寵物

美國短毛貓原產於美國，身軀的毛髮質地較短，骨骼粗壯、肌肉發達，牠是短毛貓品類中的大型品種。美國短毛貓生性聰明，而且以溫順著稱。是目前飼養非常廣泛的 寵物貓之一。



美國短毛貓的祖先非常的吃苦耐勞，而後代也繼承了祖先這一優良品質。現在的美國短毛貓依然身體健壯，性格勇敢，能夠吃苦耐勞。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國短毛貓不亂叫少生病，性格穩定超好相處的飼養優勢。（unsplash@hiroko-nishimura）

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生活中牠們溫順可愛，性格穩定，不會因為環境或心情的改變而改變。

美國短毛貓圈粉密碼！（unsplash@yuhui-du）

美國短毛貓的個性非常的穩定，而且具有極強的忍耐力，牠們和藹可親不會亂發脾氣使主人生氣。這種短毛貓不喜歡喵喵叫，但樂意和小孩相處。而且對小孩有很強的忍耐力。同時，牠們自身又有很強的抵抗能力，生病的次數相當少。

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雖然美國短毛貓勇敢、吃苦耐勞，個性穩定獨立，但牠們也渴望得到主人的關懷與照顧。牠們樂意與主人嬉戲玩樂，也願意與主人親近交流。當你輕柔的撫摸牠時，牠會眯着眼地躺在你懷中，享受着主人輕柔的愛撫。

你也愛美國短毛貓嗎？（unsplash@bodega）

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