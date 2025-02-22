照顧乾性或油性皮膚貓咪原來有不同　這些護養守則你做對了嗎？

就和人類一樣，小貓咪的皮膚類型也有差異，可以將牠們分為「乾皮小貓」和「油皮小貓」，這兩種膚質有什麼不同，以什麼標準判斷，又該如何養護呢？



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「乾皮小貓」

乾性皮膚的貓咪皮膚通常比較乾燥，缺乏油脂分泌，容易出現脱皮、瘙癢和敏感等症狀。牠們在洗完澡後，皮膚可能會感到緊繃，且容易起皮。

你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

「油皮小貓」

油性皮膚的貓咪皮膚油脂分泌較多，外觀可能顯得油膩、發亮，毛髮也可能會顯得油亮。另外，油性皮膚的貓咪皮膚毛孔一般較粗大，容易黏附灰塵，且毛髮容易一綹一綹的。

你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

如何判斷貓咪是否是乾皮

1. 貓毛外觀是否粗糙缺乏光澤；

2. 皮膚是否有脱皮的現象；

3. 是否有明顯的皮屑或毛髮異常脱落。



你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

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養護建議：

1. 對於乾性皮膚的貓咪，我們建議定期梳理毛髮，注意清潔衛生，減少洗澡次數，不要頻繁洗澡破壞皮膚屏障，更不要用人類沐浴露給貓咪洗澡。



2. 可以考慮增加室內濕度，同時避免貓咪在陽光中暴曬進一步損傷皮膚。



3. 飲食上注意營養均衡，可以多食用一些美毛護膚的食物，確保貓咪的飲食中含有足夠的Omega-3和Omega-6脂肪酸，並且及時補充維生素。



你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

如何判斷貓咪是否是油皮

1. 貓毛是否出現油膩打結；



2. 皮膚是否出現變色甚至有黑頭；



3. 耳窩是否油膩內里耳垢又多又黏。



你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

養護建議：

1. 對於油性皮膚的貓咪，我們建議飲食不要過於油膩，且要注意清潔，定期給貓咪洗澡和梳理毛髮。



2. 建議使用清潔力度較大的貓咪專用沐浴露，以吸附油脂保持清爽。



3. 在飲食上控制脂肪含量，選擇高蛋白的飲食，及時為貓咪補充水分。



4. 定期清潔貓咪住所，尤其是窩墊和爬架，以減少油脂污垢的積累。



你家貓咪的皮膚是乾性還是油性？（波奇網提供）

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