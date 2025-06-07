邊境牧羊犬為玩球超執著　主人假傳球牠也努力應對：撿來落葉石頭

你有看過一隻狗狗為了玩傳接球，努力到連「空氣」和「落葉」都不放過嗎？近日在TikTok上一支影片引起網友熱議，一隻名叫「奧斯卡」的邊境牧羊犬，因為主人忘了帶球出門，當場展現「超執著」精神，不惜找來樹枝、石頭，甚至對空氣傳球都願意配合，誇張又逗趣的反應讓觀眾笑翻直呼：「牠真的太努力了！」



影片中可見，奧斯卡跟著主人出門散步，一臉興奮準備展開熱血的傳接球時間。但主人才剛走沒多久就驚覺：「糟糕，忘了帶球！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：我想玩撿球遊戲（tiktok@oreooscar1131275590）

玩傳接球遊戲時拋出空氣，結果汪星人這樣回應：

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眼看奧斯卡一臉躍躍欲試又無辜的模樣，主人靈機一動，決定「演」一場假傳球。他抓了把空氣，佯裝丟出球的樣子，奧斯卡果然配合度100%，立刻朝空氣方向奔去——結果下一秒就發現「根本什麼都沒有」，只好無奈繞回來，一臉困惑地盯著主人，並開始在他身邊繞圈圈，彷彿在抗議：

「不是說要玩嗎？」

搞笑的還在後頭。為了繼續遊戲，奧斯卡竟然自己去找了一根樹枝叼回來，熱情遞給主人。但主人見那根樹枝又長又髒，擔心丟出去會弄髒奧斯卡的毛，只好又來一招「假丟」。他假裝要丟出去，卻偷偷把樹枝藏在一旁的樹幹上——沒想到奧斯卡馬上識破，開始繞著那棵樹狂奔，急著想找回樹枝。整段過程中，奧斯卡展現出驚人的執著與求玩意志，甚至不斷試圖尋找替代品，像是撿起地上的落葉、石頭也拿給主人，讓主人哭笑不得，直呼：

「你到底多想玩！」

影片上傳後，立刻引發熱烈共鳴，不少網友紛紛留言：

「奧斯卡太可愛了，這麼努力想玩傳接球，真的感動又爆笑」、

「有這種狗狗陪伴，心情真的會變好」、

「主人演技也不錯啦，但根本被奧斯卡看穿」。



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