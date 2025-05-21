19歲老狗頑強撐過癲癇　參與主人婚禮後便安詳離去：奉上最後祝福

澳洲一隻叫做「傑克」（Jack）的黑色狗狗已經19歲了，雖然牠的體力已經大不如前，但卻仍然參加了主人的婚禮。



其實，傑克的身體狀況正在每況愈下，婚禮前2周，牠度過了自己的19歲生日，然而，突如其來的癲癇發作，也讓牠能否撐到婚禮成為了一場變數，但幸運的是，牠撐了過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

夫婦很感謝傑克能陪伴他們生命中的重要時刻。（IG@jamierossweddings）

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婚禮上，傑克的狀況不是很好，但在一家三口合影時，牠還是露出了幸福的表情。

婚禮幾天後，傑克就離開了這個世界，這也讓家人非常的傷心，每當回憶起婚禮的種種，都認為這或許已經是最好的道別了。

沒有傑克在身旁是有點孤單，但牠曾帶來的快樂，會永遠留在心底。（IG@jamierossweddings）

嗚嗚嗚，希望所有的小狗都可以幸福快樂！

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