救援組織救起一隻地拖狗　剃毛去髒臭後竟是超萌汪天使：脫胎換骨

不久前，外國一家致力於動物救援的組織接收到了一隻全身長滿毛毛的狗狗「Crunchy」。



因為毛髮多又長期沒有洗澡的願意，導致Crunchy的身上發出了難聞的惡臭味。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

並且，腳部還因為沾了髒物而使得毛髮硬化，卡在腿上引起了小傢伙的疼痛，看起來非常可憐。

救援組織救起一隻沾了髒物而使得毛髮硬化的狗狗。（instagram@strayrescuestl）

獸醫先是幫Crunchy將大部分的毛剃掉，並小心處理了硬化的毛髮和髒污。

而剪完毛髮後的Crunchy就像是拖了一件衣服一樣，終於釋去了身上沉重的負擔感。

這也讓大家看清楚了牠的樣貌，在厚重毛髮下藏着的竟然是一個可愛的女孩子！

剃掉之後，Crunchy看起來真的清爽又可愛，眼睛超大顆。

而牠的心情也好了很多，逐漸敞開心胸，願意與人相處。

這麼可愛的狗狗，怎可能沒人要！（instagram@strayrescuestl）

我想，當牠醒來時，一定會覺得自己重生了吧...

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