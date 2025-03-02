被遺棄邊牧守在大排檔等主人　滿臉悲傷焦慮　網民不忍揭悲傷真相

一隻邊境牧羊犬跟飼主一起去吃宵夜，沒想到飼主爛醉之後竟再也沒有出現，狗狗焦急找主人都沒找到，燒烤攤老闆看牠可憐就暫時收養在身邊，還天天陪牠在附近找主人，沒想到幾天後竟迎來令人心碎的真相。



大陸微博最近流傳一段影片，一隻邊境牧羊犬跟飼主一起去吃宵夜，沒想到飼主爛醉之後竟再也沒有出現，就這樣把狗狗遺留在燒烤攤的座位區，狗狗等了好久都沒有等到飼主，顯得非常焦急害怕，燒烤攤老闆於心不忍，想說狗狗應該是被飼主惡意拋棄，就把狗狗暫時帶在身邊收養，每天都會陪著找飼主。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻邊境牧羊犬跟飼主一起去吃宵夜，沒想到飼主爛醉之後竟再也沒有出現。（微博）

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但就這樣過了幾天，邊牧雖然有了暫時性的新主人，但牠在燒烤攤營業前都會在路上到處找飼主的蹤影，發現一直找不到就回到燒烤攤老闆身邊窩著，臉上寫滿了悲傷與焦慮，讓燒烤攤老闆看了很心疼，就拍下影片上傳到網路上，希望有網友可以幫忙找找這隻邊牧的飼主，讓他們能早日團聚。

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影片發出後吸引超過十萬人觀看，網友留言表示

「這樣的主人好沒責任感，不配養狗」、

「就算是有什麼隱情或苦衷，也不能這樣棄養」、

「希望能有個好的結果，主人早點接狗狗回家吧」，



狗狗只是希望早日見到主人（微博）

令人難過的是有知情網友說出心碎的真相，表示這隻邊牧的飼主已經不在人世，「別等了，主人已經出車禍死亡了」，但目前尚無法證實真偽。

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