捲毛唐狗蛻變後威風凜凜帥氣逼人　73萬網民看呆狂讚：山神犬

一名網友從路上撿回一隻捲毛米克斯土狗，本來想說剛帶回家時長不起眼，沒想到養大之後竟然威風凜凜十分帥氣，不少網友直呼「這根本是守護森林的山神犬」。



最近在大陸微博一段影片瘋傳，一名網友撿回一隻捲毛米克斯土狗回家，一開始狗狗長相不太起眼，眼神看起來也憨憨傻傻的，豈料養大之後竟然直接變成另一隻狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「這根本是守護森林的山神犬」（微博）

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只見狗狗長大後變得威風凜凜，眉眼之間甚至有點像野狼的感覺，跟過去憨傻的模樣相比簡直判若兩狗。

影片在網路上吸引超過73萬人觀看，網友留言表示

「有沒有人覺得這隻狗長得好像知名動漫《犬夜叉》裡面的殺生丸」、

「這氣質根本就是山神犬」、

「人家說米克斯都是驚喜包，這是驚喜包中的驚喜包」、

「怎麼感覺好像有點混到狐狸還是狼的血統」、

「其實小時候也挺帥，只是呆了一點」。



不過也有網友質疑長大後的狗狗不是同一隻狗，原因是因為瞳孔顏色不太一樣，但原PO並沒有針對這個疑問做出任何回應。

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