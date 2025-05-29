狗狗參加婚禮超幸福 穿小洋裝還有專屬餐點 汪星人燦笑滿意爆棚
撰文：狗與愛的世界
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狗狗是我們一輩子的家人，若親友在舉辦婚禮時也能邀請狗狗參加，那麼一定是一件非常幸福的事情吧！
不久前，網友@kawai_nu_san 分享去參加友人婚禮的日常，因為對方婚禮是戶外花園的形式，便也邀請了自己的狗狗一起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當天的狗狗穿穿粉色花點小洋裝，造型十分別致可愛。
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而到了婚禮現場後，網友驚訝的發現，狗狗竟然也擁有專屬的餐點。
狗狗興奮壞了，上前吃上一口後，立刻滿意地回頭對着主人示意，臉上都是滿足的笑容。
看的人心暖暖的！
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