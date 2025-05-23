魔天使病重主人要求安樂死　獸醫堅決領養　如今一人一狗形影不離

撰文：狗與愛的世界
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不久前，外國獸醫「麥格拉森」（Matt McGlasson）分享了一隻被主人要求安樂死的生病小狗「Chickie」的故事。

麥格拉森表示，8年前，一對夫妻在寵物店購買了白色魔天使（馬爾濟斯犬）Chickie。可沒多久後，Chickie便開始不吃東西，並且一直嘔吐和拉肚子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果沒想到的是，那對夫妻在帶着Chickie治療兩三次後，竟然突然表示不想繼續養了，要求把牠安樂死...

主人要求將小狗安樂死被善良獸醫拒絕，8 年後狗狗現狀曝光！（tiktok@Matt McGlasson）

這個殘酷的決定讓麥格拉森無法接受，先是表示每次看診的費用並沒有很貴，且不斷向主人強調，其實還有很多方式可以嘗試，不一定需要把狗狗安樂死。

無奈主人心意已決，最後在獲得主人允許後，他便領養了Chickie。

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而在他與家人的照顧下，Chickie的健康情況已經完全好轉，如今的一人一狗已經成為了最好的朋友，無論去哪都會一起。

主人要求將小狗安樂死被善良獸醫拒絕，8 年後狗狗現狀曝光！（tiktok@Matt McGlasson）

謝謝你，沒有放棄牠！

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