男子亂丟狗毛遭圍攻　真相竟然是在守護另一群生命：空投暖心行動

一名男子每天給自己養的黃金獵犬梳完毛之後，都會跑到陽台「亂丟狗毛」甚至還拍影片記錄下來，不少網友罵翻說他亂丟垃圾還要檢舉，但下秒他們看到一堆野鳥都來搶這些狗毛，這才發現原來男子丟狗毛出去是為了給住附近的野鳥們更好的築巢材料，才因此風向大逆轉被讚爆。



根據The Dodo報導，住在美國印第安納州的黃金獵犬蘭多(Lando)每次遇到換毛季的時候總是會掉下大把大把的毛，牠的飼主史瑞克(Ben Shrack)會定期幫忙梳毛，並把那堆像雲一樣的毛球整理好，一個接一個往窗外丟出去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（instagram@benshrack）

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從史瑞克上傳到個人Tiktok帳號「@benshrack」上的影片可以看到，他每次幫愛犬蘭多梳完毛之後，都會跑到陽台隨手將這些毛通通丟出去，此舉被不少人質疑是在亂丟垃圾，甚至有鄰居認為養狗的人不應該這樣隨便亂扔狗毛，但其實史瑞克這樣做是有目的性的，

史瑞克表示，這些沒有加工且沒有異味的狗毛對築巢中的野鳥來說簡直是夢幻建材，所以他才會把狗毛一一從陽台丟出去，對於野鳥來說狗狗的毛柔軟又保暖，當自己第一次把狗毛丟出去的時候只是無心之舉，結果很快就看到有野鳥在空中「接球」，直接把飛出去的狗毛叼走。

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時間一久，野鳥們竟開始聚集在史瑞克家附近，默默等待人類把狗毛丟出來，每當蘭多結束梳毛，史瑞克就會熟練拿起狗毛走到陽台狂丟，一陣天女散花後就會看到野鳥爭相飛出搶這些狗毛，如今這種「空投鳥巢建材」的日常，已經成為史瑞克一家的固定風景。

史瑞克朝空中丟狗毛的影片吸引百萬網友熱議，不少網友不敢相信這是真的，留言表示

「抱歉，我一開始是真的想要去檢舉有人亂丟垃圾，但我看到野鳥搶著拿狗毛，我大概就懂了」、

「謝謝溫暖的狗飼主為了野鳥築巢著想」、

「對於野鳥來說，這戶人家根本就是限時免費建材拍賣場」、

「我本來想斥責原PO有夠沒水準，殊不知正是他的行為保護了更多野鳥」。



對此史瑞克也很欣慰的回應，

「我們不過就是給狗理毛，卻讓一群小生命住得更舒適，我很開心這樣的行為能夠成為無聲的溫柔回饋」。

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