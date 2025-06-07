柴犬頑皮不聽話怎麼矯正？3大招數訓練 變乖巧懂事要恩威並施
撰文：波奇網
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聰明可愛，乖巧聽話的柴犬總是能得到更多人的喜愛。而不聽話的柴犬在讓主人感到困擾、頭痛的時候，也不會有人願意親近牠。
如果家裏飼養的柴犬真的很不聽話該怎麼辦，主人怎麼才能讓柴犬變得聽話呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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要點一：從小應該給柴犬一個溫暖、健康的生活環境，給予科學、合理的調教和訓練。培養柴犬養成良好的生活習慣和生活態度。通過訓練培養，讓柴犬的性格變得穩定、懂事，也避免牠長大後調皮搗亂。
要點二：對待柴犬要獎懲分明，恩威並施。家長對待柴犬的態度要明確堅定，千萬不能跟著狗狗的性子來，更不能被寵物狗著着鼻子走。家長應該以自己的威嚴來寵養柴犬，讓柴犬視自己為唯一的主人，忠誠並且服從。
要點三：一旦發現柴犬有不聽話的行為和態度，家長絕對不能姑息，不能輕易饒過狗狗。必要的訓斥和警告是糾正狗狗不聽話行為的有效方法，要改變柴犬不聽話的態度，家長就要嚴肅懲罰牠的錯誤行為，然後給予糾正，進行正確的訓練。
怎麼讓柴犬聽話這的確是一個值得思考的問題。對於不同的柴犬，其性格、脾氣也存在個體差異。所以，在訓練柴犬，讓牠變得聽話的時候，家長也應該根據自己柴犬的獨特個性來制定合適、有效的訓練方法，正確的面對不聽話的柴犬，然後進行科學的訓練讓牠可以變得乖巧懂事一些。
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