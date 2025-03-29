狗繩正確牽法全攻略　教你如何訓練狗不亂拉　控制鬆緊要靠這招

狗繩的正確牽法是成功地訓練狗的關鍵。 例如，狗超過主人向前走或朝其他方向走時，在那一瞬間牽動繩子發出傳遞制止的信號，然後馬上使繩子鬆弛下來。這一系列的動作是在極短的時間內完成的，因此繩子的正確牽法極其重要。



首先，繩套緊握在右手中，並保持適當的鬆弛，左手握繩在左腰間。繩子的狀態，應是從狗的項圈之處稍微下垂，保持一定的鬆弛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牽狗繩也是要學的（unsplash@ruby-schmank）

牽狗繩的學問，狗主要學好：

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主人要隨時注意狗所處的位置是否正確，是否出現牽拉繩子的現象。否則將達不到訓練的目的。

在訓練的過程中最容易犯的一個錯誤是，一心為了使狗處在正確的位置，經常是扯緊了繩子，幾乎沒有放鬆過。這樣，經常給狗的脖子上施加壓力，到了要糾正狗的行為時，牽拉繩子已經沒有意義了，狗已區分不出兩者的區別。

另外，在訓練或外出散步時，狗要處在主人的左側，並同朝一個方向 (不習慣左側的話，也可以換在右側)， 但不能無視主人的存在任意地拉著繩子徑直向前跑,這樣，主人對於狗來說毫無吸引力，根本不值得信賴。如有這種情況，訓練就顯得非常必要了。

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訓練牽狗繩方法

方法如下：首先，當狗拉著繩子朝某一方向走時，立即強行牽著它朝相反方向走，途中可以拐彎，也可以在同一條路上來回走。總之，就是人牽著狗走。

其次，當狗準備向前拉繩子的瞬間--注意觀察狗準備拉繩子時的樣子，當出現這種徵兆時，猛的一下向後拉繩子，勒住狗的脖子。

這一瞬間的力度和時機把握是非常重要的， 突然地一用力給狗的脖子上施加壓力，然後放鬆繩子。但必須注意，如果狗脖子上的繩子一直處在拉緊的狀態，以上的訓練方法就毫無效果了。

請記住，正確牽繩方法是任何時候都是主人拖著狗走。如果你養的是一條力量較大的狗，可使用內側帶有釘子的項圈。這比起普通的項圈，力度和疼痛感較為強烈，但最好是避免使用。平時，在家中要讓狗自由自在。散步時，則要注意讓繩子保持鬆弛狀態。

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