芝娃娃性格大揭秘　忠心溫馴依賴主人又膽小　5大特質飼主必讀

芝娃娃的性格怎麼樣



性格溫馴，對主人忠心、有強的依賴

芝娃娃對主人忠心耿耿、依賴性強。芝娃娃認識主人之後，就希望每時每刻粘在主人身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

芝娃娃性格大揭秘（unsplash@jairo-alzate）

+ 15

所以，無論你再看電視還是做運動，一定會有一個四條腿的影子跟着你。從這一點來講，把芝娃娃當作伴侶犬十分合適。牠會十分貼心的陪伴老人和孩子。然而;當芝娃娃感覺到孤獨和寂寞的時候，就會大聲吠叫。如果飼養者長期沒有和芝娃娃交流玩樂過，芝娃娃就容易感到寂寞，因為得不到主人的喜愛關心而心情詛喪。當芝娃娃有這種感覺的時候，芝娃娃就會不停的吠叫，希望能引起主人的注意和關注。因此，在飼養芝娃娃這種嬌小可愛的寵物狗時，一定要定期的與牠交流互動，同時在每晚睡覺的時候要給以給芝娃娃一些特製的咀嚼玩具，以分散芝娃娃的注意力，降低牠對主人的依賴，緩解芝娃娃內心的孤寂感覺。

既勇敢又膽小

雖然一般來說芝娃娃天生還是非常勇敢的，能在大犬面前自衛;但是對於陌生人的進入牠們還是會感到畏懼害怕，由於這種個性，芝娃娃也比較適合單一的家庭或者各人飼養。芝娃娃對於陌生人非常的害怕畏懼，有時候這種害怕畏懼會變成一種羞怯或恐懼症。為了防止芝娃娃有種過分緊張和害怕的時候，飼養者在平常生活中，也需要多多讓芝娃娃接觸一些新鮮的食物和人群。但是，在接觸陌生人群的時候，一定不要過分的去勉強芝娃娃做一些行為動作，一定要讓芝娃娃慢慢的接受陌生人，並且在剛接觸的時候不能讓陌生人去撫摸芝娃娃，以免引起芝娃娃的恐懼和驚慌。

聰明伶俐，好奇心重

芝娃娃聰明，但是對所有新鮮事物都十分好奇，愛好探險。所以，作為主人，最好每天有充足的時間陪牠玩，或者給牠買玩具來消耗牠旺盛的精力。因為芝娃娃長期陷於孤獨寂寞中會出現心理問題。

忠心溫馴依賴主人又膽小（unsplash@gregory-murphy）

總的來說，雖然芝娃娃的個性與其天生有關，但是與後期的生活環境，飼養者的教導的方法也有密不可分的關聯。為此，要想讓芝娃娃擁有一個溫順友好的個性，在平常的飼養過程中，飼養者也需要花費更多的時間和精力，去教導訓練芝娃娃，這樣才能讓芝娃娃成為一隻人見人愛的寵物狗狗。

延伸閲讀：你理解自己家的狗狗嗎？ 汪星人獨自在家會搗亂不是因為貪玩（點擊連結看全文）

+ 18

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】