芝娃娃看似嬌弱卻愛攻擊人？專家教你從心理關懷助毛孩改過自新

大家別小看寵物，芝娃娃身小體弱，但是牠也擁有堅強勇敢的性格。在和芝娃娃相處的過程中，還會經常發現芝娃娃有攻擊人的惡習。這點讓所有芝娃娃的主人感到頭痛和麻煩。



那麼，各位寵物狗主人應該採取何種有效的方法來糾正芝娃娃攻擊的行為呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

芝娃娃看似嬌弱，但不少都有攻擊亂吠叫的壞習慣。（unsplash@kristoffer-volinsky）

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芝娃娃由於受到環境的壓力、精神的壓力或者恐懼心理的影響而會出現攻擊人的行為。飼養者對於這種具有攻擊性行為的芝娃娃，絕對不能就縱容姑息，在芝娃娃幼年的時候，主人就要對其攻擊的惡習進行嚴加管教。

（unsplash@katie-bernotsky）

當芝娃娃出現攻擊行為的時候，主人要及時、嚴厲訓斥牠。飼養者可以託着芝娃娃的下巴訓斥，或將雜誌捲成筒向地板上敲、發出響聲來恐嚇牠。

讓芝娃娃知道攻擊行為讓你非常的不滿意，當然在芝娃娃乖乖的停止攻擊後，主人也應該給予牠們必要的表揚和獎勵，讓芝娃娃能明確的感受到攻擊和不攻擊行為後的結果是完全不一樣的。

在日常生活中，主人也應該給予芝娃娃更多的關心和呵護，消除芝娃娃內心的恐懼和孤單的感覺，讓芝娃娃的心理成長更健康，讓芝娃娃從心裏放棄攻擊性的行為。

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