芝娃娃被雷聲嚇到要躲起來　主人用這方法按撫　撒嬌汪：好可怕！

日本一網友家養了只芝娃娃犬，名叫「起司」。



起司跟許多狗狗一樣，對聲音十分敏感，碰到打雷下雨都會感到害怕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

芝娃娃平日很開朗，只是膽子有點小。（x@Chihua_ranger）

這天，屋外下起雷雨，起司聽到後立馬躲到了網友的身邊，希望獲得一絲安慰。

芝娃娃起司的生活日常：

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網友心疼壞了，趕緊將起司裝進了嬰兒揹帶裏。只見牠只露出了一個小腦袋，臉上滿是驚恐的依附在主人身邊，靜靜仰望的模樣彷彿在説：

外面好可怕喔...

（x@Chihua_ranger）

就這樣，直到風雨過後，起司才終於恢復了平時的活力。

許多人看完後紛紛留言：

「一臉無辜的樣子，永遠是個小寶寶～」

「還是跟在主人身邊才有安全感！」

「我們家狗狗也是，超級怕打雷聲！！」



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