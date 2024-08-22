芝娃娃被雷聲嚇到要躲起來 主人用這方法按撫 撒嬌汪：好可怕！
撰文：狗與愛的世界
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日本一網友家養了只芝娃娃犬，名叫「起司」。
起司跟許多狗狗一樣，對聲音十分敏感，碰到打雷下雨都會感到害怕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，屋外下起雷雨，起司聽到後立馬躲到了網友的身邊，希望獲得一絲安慰。
芝娃娃起司的生活日常：
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網友心疼壞了，趕緊將起司裝進了嬰兒揹帶裏。只見牠只露出了一個小腦袋，臉上滿是驚恐的依附在主人身邊，靜靜仰望的模樣彷彿在説：
外面好可怕喔...
就這樣，直到風雨過後，起司才終於恢復了平時的活力。
許多人看完後紛紛留言：
「一臉無辜的樣子，永遠是個小寶寶～」
「還是跟在主人身邊才有安全感！」
「我們家狗狗也是，超級怕打雷聲！！」
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