老婦將19歲芝娃娃從6樓扔下　高齡者最痛心決定惹爭議：為牠好？

日本名古屋一名52歲婦人在今年4月18日時，將陪伴其19年、年邁的芝娃娃「三郎」從自家公寓6樓扔下。婦人受訪時聲稱，她想透過這種方式來結束三郎的生命，期望牠能「一路好走」。不料此舉沒有讓三郎好過，由於三郎剛好摔在草地上，讓其生命被保住，反倒是出現腦部受損，腰部以下癱瘓的悲慘現狀。最終三郎於一個月後在睡夢中死亡，婦人也因違反《動物福利法》被捕，繳納10萬日圓（約港幣5,400元）罰款。



據日媒《TBS News》報導，名古屋這名老婦因為三郎伴她近20年，陪她度過酗酒、憂鬱的苦難日子，老婦如今卻看三郎日漸衰老，逐漸失去活力，心裡十分不捨，心酸不止。最終她想到親手了結三郎的生命，於是將其從自家6樓扔下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

三郎一個月後，於夢中逝世。（TBS News）

不料事情發展與老婦設想的南轅北轍，三郎因剛好摔在社區中庭的草地上，幸運撿回一命。不過卻被診斷出腦部受損、腰部以下癱瘓的悲慘現狀，最終在一個月後的5月17日，三郎在睡夢中死亡。老婦也因違反《動物福利法》被捕，繳納10萬日圓（約港幣5,400元）罰款。

延伸閱讀：女子坐飛機時 雲端遇上催淚一幕 已逝愛犬在這裏玩波：狗狗天堂（點擊連結看全文）

+ 5

近幾年高齡者撫養寵物議題在日本掀起討論，社會上許多老人因體力衰退或是經濟缺乏，無力照顧寵物，導致棄養、殺寵事件頻傳。愛知縣武豐町一家寵物收容中心指出，目前收容中心有22隻狗都是因為高齡者無力飼養而被遺棄，由於養寵物需要食物費、醫療費，還要帶其散步等照料，導致許多老人無法負荷，呼籲家庭中若有高齡者獨養寵物，要定期關心寵物的狀況。

延伸閱讀：毛孩過世狗主情緒崩潰要早退 聽到主管低議以為不妙 結局大反轉（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

不用再大排長龍等結帳？好市多測試新技術「拿了就走」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】