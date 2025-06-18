老婦將19歲芝娃娃從6樓扔下 高齡者最痛心決定惹爭議：為牠好？
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本名古屋一名52歲婦人在今年4月18日時，將陪伴其19年、年邁的芝娃娃「三郎」從自家公寓6樓扔下。婦人受訪時聲稱，她想透過這種方式來結束三郎的生命，期望牠能「一路好走」。不料此舉沒有讓三郎好過，由於三郎剛好摔在草地上，讓其生命被保住，反倒是出現腦部受損，腰部以下癱瘓的悲慘現狀。最終三郎於一個月後在睡夢中死亡，婦人也因違反《動物福利法》被捕，繳納10萬日圓（約港幣5,400元）罰款。
據日媒《TBS News》報導，名古屋這名老婦因為三郎伴她近20年，陪她度過酗酒、憂鬱的苦難日子，老婦如今卻看三郎日漸衰老，逐漸失去活力，心裡十分不捨，心酸不止。最終她想到親手了結三郎的生命，於是將其從自家6樓扔下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不料事情發展與老婦設想的南轅北轍，三郎因剛好摔在社區中庭的草地上，幸運撿回一命。不過卻被診斷出腦部受損、腰部以下癱瘓的悲慘現狀，最終在一個月後的5月17日，三郎在睡夢中死亡。老婦也因違反《動物福利法》被捕，繳納10萬日圓（約港幣5,400元）罰款。
延伸閱讀：女子坐飛機時 雲端遇上催淚一幕 已逝愛犬在這裏玩波：狗狗天堂（點擊連結看全文）
+5
近幾年高齡者撫養寵物議題在日本掀起討論，社會上許多老人因體力衰退或是經濟缺乏，無力照顧寵物，導致棄養、殺寵事件頻傳。愛知縣武豐町一家寵物收容中心指出，目前收容中心有22隻狗都是因為高齡者無力飼養而被遺棄，由於養寵物需要食物費、醫療費，還要帶其散步等照料，導致許多老人無法負荷，呼籲家庭中若有高齡者獨養寵物，要定期關心寵物的狀況。
延伸閱讀：毛孩過世狗主情緒崩潰要早退 聽到主管低議以為不妙 結局大反轉（點擊連結看全文）
+5
鬆獅狗散步時突然躺平裝死 最終主人無奈投降要這樣做才順利回家臘腸狗堅持每天送爸爸到電梯 短腿奔跑超萌感動網友：短腿但忠誠帶狗狗散步卻在途中遺失鑰匙 汪星人靠1招火速尋回：好驚喜可愛小狗呆坐棉被旁 活像努力在摺被子 網民起哄：根本是活玩具玩具貴婦狗飼養指南 新手必知飲食護理注意事項：毛髮打理是關鍵
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】