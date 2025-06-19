高校設貓咪託兒所　科學管理與學生心理減壓並重：期末壓力減一半

最近，雲南某高校因打造「喵星人託兒所」火上熱搜！30㎡的温馨貓舍、11隻萌寵入住、學生輪流當「鏟屎官」……網友直呼：「現在的高校也太會寵學生了！」其實，這不僅是「雲吸貓」的快樂，更是校園流浪貓科學管理+學生心理減壓的完美結合。



雲南一高校為貓咪建立起託兒所，讓學生在實踐中學習生命關懷。（微博）

一、高校版「貓咪託兒所」：科學管理+責任培養

雲南這所高校的「喵星人託兒所」並非簡單的擼貓場所，而是一套規範的流浪貓管理體系：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1、嚴格准入：入住貓咪需打疫苗，並得到學生、家長、老師三方同意，簽署寄養協議。



2、輪值制度：學生根據課表排班，負責鏟屎、餵食、清潔，培養責任感。



3、設施齊全：貓窩、貓爬架、貓砂盆一應俱全，確保貓咪舒適生活。



這種模式既解決了流浪貓無序繁殖問題，又讓學生在實踐中學習生命關懷，比單純投餵更可持續。

雲南一高校為貓咪建立起託兒所，讓學生在實踐中學習生命關懷。（微博）

學生們需要負起照顧貓咪的責任：

+ 7

二、擼貓=天然解壓神器？科學證實：真的有用！

高校引入貓咪，不僅是萌寵福利，更是心理健康干預的新嘗試：

1、緩解學業焦慮：雲南高校的「貓咪託兒所」讓學生課餘時間擼貓放鬆，轉移壓力注意力。



2、寵物療法實證：多所高校舉辦「萌寵互動減壓」活動，專業治療犬、貓咪的陪伴能降低焦慮水平，提升幸福感。



3、情緒調節：廣東仲元中學的「學霸貓」陪讀、蹭課，成為學生的「心理安撫劑」，甚至幫助情緒障礙學生穩定心態。



正如心理學研究顯示，與動物（尤其是毛茸茸的動物）互動能促進大腦釋放催產素，讓人更快平靜下來~

雲南一高校為貓咪建立起託兒所，讓學生在實踐中學習生命關懷。（微博）

三、校園流浪貓管理：從無序投餵到科學救助

流浪貓問題一直是高校管理的難點，但越來越多學校探索出科學模式：

1、絕育+疫苗：比如南方醫科大學推行「愛你萌救助計劃」，為119只校貓絕育、接種疫苗，控制種群數量。



2、動態登記：建立校貓健康檔案，降低人寵共患疾病風險。



3、志願管理：學生參與餵食、清潔、搭建貓窩，既服務流浪貓，又培養勞動實踐能力。



相比畢業季寵物遺棄的亂象（曾有高校流浪狗多為畢業生遺留），這些措施讓校園貓生活更穩定，也減少生態影響。

雲南一高校為貓咪建立起託兒所，讓學生在實踐中學習生命關懷。（微博）

這條新聞下面網友的評論也非常有趣：

學生黨：「每天擼貓10分鐘，期末壓力減一半！」

愛貓人士：「希望更多高校推廣，讓流浪貓有家，學生有伴。」

家長觀點：「孩子變得更細心了，照顧貓咪後學會規劃時間。」



小編認為，高校「貓咪託兒所」不只是萌寵樂園，更是心理健康、生命教育的創新實踐。當擼貓變成一門「治癒選修課」，或許我們能從中明白：關愛動物，也是治癒自己。

延伸閲讀：被棄三色貓蛻變之路 322g靠愛與關懷逆襲成長：甜度爆表爭搶領養（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】