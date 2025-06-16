小貓走失兩年靠1物團圓相認　主人感動設貓咪專屬房間避免再走失

兩年前，網友@Alexis Keith 家的小貓莉莉丟了，她沒注意到閣樓的窗子破了，小貓從窗戶縫溜走了。



網友特別着急，在社區到處貼尋貓啟事，加了當地的所有尋寵小組，還安排人每天都在各個社區群裏發布莉莉的尋貓啟事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可貓，就是找不着。

藍貓失蹤2年奇蹟回家（AACSAVEcats）

網友一直在祈禱，希望牠還活着，希望牠遇到了好心人，得到了照顧，等着自己發現，接牠回家。

很快，2年的時間過去了，網友在這期間搬了2次家，還結婚生了孩子，而莉莉依然沒有找到。

2年後仍能尋回愛貓，真是一項奇蹟。（facebook）

前不久，她突然接到了一家收容所的電話，對方表示撿到了一隻藍貓，晶片顯示牠就是莉莉。

網友都高興懵了，花了3個小時時間才反應過來，莉莉真的還活着而且被找到了。她立刻跑到收容所去接貓。

小傢伙也沒有忘記她，一看到人立刻撲到了她懷裏。

莉莉：

「鏟屎的，你去哪了，我想死你了！」

莉莉是一隻幸運的小貓，在走丟的日子裏，得到了好心人的照顧，後來有人抓到牠便把牠送到了收容所，這才得以回家。

網友很高興，在新家給莉莉準備了單獨的房間，這一次他們再也不會分開了。

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