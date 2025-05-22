叫外賣還附贈一隻貓咪？神秘毛孩乖巧陪看電影：不歸還可以嗎？

網友@indipine 看電影的時候覺得嘴巴寂寞，就點了一份外賣，打算一邊看電影一邊吃。



可餐到的時候，奇怪的事情發生了：一隻貓跟着外賣一塊到了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家中突然多了一隻貓咪，是店家的贈品嗎？（tiktok@indipine）

網友很驚訝：

「點外賣的時候，也沒點貓啊？」

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這貓是店家送的？

她從未都沒有見過這隻貓！小貓憑空出現，特別自來熟地跟她進了家門，甚至還陪着她一起看電影。

網友跟貓親近之後，檢查了一下它，發現它脖子上有項圈，想來是有主人的。

雖然很想就這麼留下小貓，但最後還是給主人打電話，把貓送了回去。

可惜貓咪是有主人的~待天亮才送牠回家吧~（tiktok@indipine）

不過，深更半夜能有這樣的神奇經歷，可以記一輩子了哈哈。

延伸閲讀：小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】