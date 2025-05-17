貪吃貓咪因護食暴打心愛毛公仔 零食誘餌下被騙進這地方：救命呀
撰文：貓與愛的世界
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網友@MiniraDiary 家裡養了一隻非常貪吃的貓「Minira」 ，牠對食物的佔有欲很強。
像之前，主人假裝給玩偶餵Minira最喜歡吃的點心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小傢伙看到後當場發飆，暴打玩偶。
貓咪表示：救命呀
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正是因為Minira對食物的執著，鏟屎官會利用吃點心來騙小貓咪做牠最討厭的事，例如：洗澡。
這天，網友說要給Minira吃零食，小傢伙一聽屁顛顛就跑過來了，然後被相當無情地抱進了浴室。
Minira一發現自己被騙，相當不可置信且受傷。
Minira：
有人幫我報警沒？
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