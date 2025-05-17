貪吃貓咪因護食暴打心愛毛公仔　零食誘餌下被騙進這地方：救命呀

網友@MiniraDiary 家裡養了一隻非常貪吃的貓「Minira」 ，牠對食物的佔有欲很強。



像之前，主人假裝給玩偶餵Minira最喜歡吃的點心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

心愛零食被毛公吃掉了（x@MiniraDiary）

小傢伙看到後當場發飆，暴打玩偶。

秒出手暴打！殺！（x@MiniraDiary）

貓咪表示：救命呀

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正是因為Minira對食物的執著，鏟屎官會利用吃點心來騙小貓咪做牠最討厭的事，例如：洗澡。

這天，網友說要給Minira吃零食，小傢伙一聽屁顛顛就跑過來了，然後被相當無情地抱進了浴室。

Minira一發現自己被騙，相當不可置信且受傷。

喵：有人替我報警嗎？救命呀~（x@MiniraDiary）

Minira：

有人幫我報警沒？

延伸閲讀：與流浪貓的邂逅全是命運安排 這天只是想走捷徑 沒想到遇到牠（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】