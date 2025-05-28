女兒堅持要抱著橘貓睡覺　喵星人生無可戀表情爆笑：咪是要熬夜的

國外的一位漫畫家@Kikumaki 經常會在網上分享自己的漫畫作品，大概就是丈夫、女兒和貓溫馨有趣的日常。



但偶爾，也像普通貓奴一樣曬曬貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵星人被迫陪睡，一副生無可戀的樣子。（x@Kikumaki）

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這天，網友9歲的女兒想要抱着家裏橘貓一起回房間睡覺，小貓倒是沒有掙扎啦，就是表情相當生無可戀。

咪：

「小孩才需要早睡，咪是要熬夜的！」

不過，網友挽尊（挽救尊嚴）說，小貓是因為長這樣，看起來像是快哭了，牠其實跟小孩姐關係非常好，並不是嫌棄她。

主人表示：其實貓咪本身樣子就有點愁，不是不樂意啦！（x@Kikumaki）

哦？是嗎？我信了！

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