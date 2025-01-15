共乘車遇迷你可愛橘貓　卻被司機警告離遠點：身價是你10倍惹不得

一名女子趕上班就用APP叫車共乘，結果發現自己拼車到一隻好可愛的橘貓，但她一上車馬上就被司機警告說要注意別碰到這隻小貓，「因為你們的身價落差可是高達十倍」，讓女子都忍不住直呼這是她第一次遇到這樣的狀況。



大陸一名女子因為上班急著搭車，就用叫車APP搭了共享汽車，結果一上車竟然看到跟自己共乘一輛車的乘客不是人類，而是一隻可愛的小橘貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子趕上班就用APP叫車共乘，結果發現自己拼車到一隻好可愛的橘貓。（youtube）

小橘貓被司機弄上安全帶乖乖地待在後座，牠有些怕生的看著剛上車的女子，隨後轉頭東張西望，完全沒有要搭理女子的意思。

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女子表示，她一上車的時候就看到這隻可愛的小貓很是新奇，結果沒想到竟然被司機警告說千萬不能碰到這隻小貓，最好是離這隻小貓遠一點，原因是因為「小貓的身價比你還高太多了」，追問之下才知道原來貓咪的飼主為了給貓咪共乘花了100元的車費，女子的車費只有10元而已，兩者價差簡直天壤之別。

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爆笑影片在網路上吸引超過13萬人觀看，網友留言表示：

「這位司機真有愛」、

「貓咪飼主不曉得要把貓咪載去什麼地方，感覺應該是送去看醫生或是洗澡？」、

「叫車共乘拚到一隻貓的機率很低欸」、

「貓咪還有被綁上安全帶，司機還蠻貼心的」。



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