貓咪在機場安檢時走失 10天後捉迷藏結束 職員火速安排這樣處理
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，在美國的亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），發生了一場騷亂。
網友帶着自家小母貓「Ryn」出安全檢查站的時候，貓從航空箱裏逃跑了，一眨眼就不見蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪逃出航空箱，瞬間便沒有蹤影：
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因為網友着急登機，機場的工作人員便主動承擔起找貓的任務。
本以為小貓很容易找到的，沒想到找了一個多禮拜，機場翻個底掉，這貓一點影子都沒有。
直到貓咪失蹤的第十天，有人注意到垃圾桶附近有動靜，過去檢查後才發現是Ryn。
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就這樣，小貓終於被抓住了，躲貓貓遊戲宣告結束。
機場也是怕再出幺蛾子，檢查一下小貓沒問題後，當天就安排牠上了飛機回到了鏟屎官的身邊。
工作人員：活爹，總算是走了！
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