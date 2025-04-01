貓咪在機場安檢時走失　10天後捉迷藏結束　職員火速安排這樣處理

前段時間，在美國的亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），發生了一場騷亂。



網友帶着自家小母貓「Ryn」出安全檢查站的時候，貓從航空箱裏逃跑了，一眨眼就不見蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在國際機場搗亂的就是牠！（facebook@Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）

貓咪逃出航空箱，瞬間便沒有蹤影：

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因為網友着急登機，機場的工作人員便主動承擔起找貓的任務。

本以為小貓很容易找到的，沒想到找了一個多禮拜，機場翻個底掉，這貓一點影子都沒有。

直到貓咪失蹤的第十天，有人注意到垃圾桶附近有動靜，過去檢查後才發現是Ryn。

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就這樣，小貓終於被抓住了，躲貓貓遊戲宣告結束。

機場也是怕再出幺蛾子，檢查一下小貓沒問題後，當天就安排牠上了飛機回到了鏟屎官的身邊。

工作人員：活爹，總算是走了！

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