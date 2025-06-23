頑皮金毛拒絕回家 在公園另尋主人 背後原因令人哭笑不得
撰文：狗與愛的世界
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這天，外國網友@Carolina Paludi 帶着愛犬金毛「Oso」去公園玩。
結果沒想到的是，等到要離開時，不論怎麼呼喊，Oso都會裝作沒聽到一樣，擺出一副還想繼續玩的樣子，賴在原地不走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友也是十分無奈，正在思考如何是好時，下一秒，眼看苗頭不對的Oso甚至直接跑到了別人的腳下趴着，假裝起了對方的寵物，想耍賴繼續待在公園...
頑皮又可愛的金毛Oso，平日又有什麼生活趣事呢？
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許多人看到後紛紛評論：
「狗：那是誰我不認識她。」
「我的狗總是會對我做一樣的事情。」
「不假思索的背叛你。」
「它寧願另外找一個家庭也不願意離開公園。」
「自己讓別的家庭收養。」
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