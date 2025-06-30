孤獨小貓跟野生兔寶寶成為親密好朋友　網民：童話般友誼

網友@munchkinstevie 家裏有兩隻小貓，11歲的Nonna（諾娜）和7歲的Stevie（史迪威）。Nonna貓生最大的夢想就是交朋友，但Stevie不理牠，甚至鏟屎官朋友家的貓咪也不怎理牠。所以，Nonna是一隻沒有朋友的小貓。



Nonna近照（munchkinstevie@instagram）

但沒想到的是，孤獨的小貓也會等到奇蹟。

這天，Nonna和鏟屎官一起看電視，突然聽到窗邊有動靜，就像是什麼東西在敲玻璃。

起初，網友以為是松鼠，但和Nonna一起走過去看，發現是個小兔子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Nonna與小兔的第一次相見（munchkinstevie@instagram）

Nonna對兔兔特別着迷，一直隔窗戶看牠，小兔也不害怕，一貓一兔就怎麼對視了一會，小兔子就跳走了。

網友本來以為這只是一場奇遇，小兔子不會再來了。

沒想到第二天，第三天…...小兔子都有來窗邊，每次都敲玻璃引起Nonna的注意，之後牠們便隔窗友好交流，玩夠了兔兔就會離開。

網友很好奇小兔子到底是哪裏來的，就去院子裏蒐羅了一番，發現牠似乎是最近跟兔媽媽一起搬來的，牠們住在家裏院子的花壇中。

原來是新鄰居呀！真好~本來網友還挺高興，卻沒想到幾個小時後再出來看，小兔不見了，牠待過的地方多了一條蛇。她找了一圈也沒找到，以為兔子遇害了，非常難過。

可幾天後，敲玻璃聲再次響起，兔兔又來了！

原來牠沒事！小傢伙像是躲了一陣風頭，看環境安全後，就第一時間來跟自己的朋友打招呼。這一次，兔兔再也沒有消失不見。此後的每天，牠都會過來，Nonna特別高興。

網友祈禱小兔子住在這裏得更久一點，和Nonna成為真正的好朋友~

不再孤獨的Nonna最近過得怎麼樣呢？點擊圖片一起了解👇👇👇

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