洛威拿與貓咪黏在一起 跨物種友誼互動超治愈 主人：狗是貓帶大
撰文：狗與愛的世界
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外國一網友表示，她家的洛威拿和貓咪的感情特別要好，每天都會黏在一起各種玩耍打鬧，親密貼貼。
而原因也很簡單，洛威拿剛來到網友家時，還是隻小奶狗。貓咪對牠特別友善，幫助牠融入家庭，體驗各種生活...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
所以說，基本就算是貓咪把洛威拿帶大的。
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而當洛威拿長大後，牠與貓咪的感情依舊很好。
牠還會像小時候那樣去找貓貓玩耍，牠們一起拆家、一起搗蛋、一起吃飯、一起睡覺，什麼都沒有改變...
嗚嗚嗚，好感動，牠們的永遠的朋友！
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