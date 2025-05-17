洛威拿與貓咪黏在一起　跨物種友誼互動超治愈　主人：狗是貓帶大

外國一網友表示，她家的洛威拿和貓咪的感情特別要好，每天都會黏在一起各種玩耍打鬧，親密貼貼。



而原因也很簡單，洛威拿剛來到網友家時，還是隻小奶狗。貓咪對牠特別友善，幫助牠融入家庭，體驗各種生活...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

所以說，基本就算是貓咪把洛威拿帶大的。

貓咪把洛威拿帶大，所以感情很是深厚。（tiktok@brolytherottie）

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而當洛威拿長大後，牠與貓咪的感情依舊很好。

牠還會像小時候那樣去找貓貓玩耍，牠們一起拆家、一起搗蛋、一起吃飯、一起睡覺，什麼都沒有改變...

嗚嗚嗚，好感動，牠們的永遠的朋友！

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