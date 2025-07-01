邊牧做錯事秒裝可愛 開飛機耳還笑臉討好 網民：誰還罵得下去
撰文：狗與愛的世界
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網友@mikeandrollo 家養了隻邊牧，名叫「Rollo」，每當牠知道自己做錯事後為了避免被罵，就會直接使出大招——裝可愛。
這天，網友看到家裏一地狼藉，便嚴肅地喊Rollo上樓。
結果沒想到的是，小傢伙全程大開飛機耳，上樓速度也特別慢，甚至，還露出了相當討好的笑容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
該說不說，Rollo還是十分機靈的，畢竟，伸手不打笑臉狗啊哈哈哈！
不頑皮時的Rollo，也是個乖寶寶👇👇👇
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