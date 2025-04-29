邊牧認錯乳牛貓是親媽 跟屁蟲行為窮追不捨 喵崩潰：我不是你媽
撰文：聯合新聞網
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邊境牧羊犬也有不聰明的時候。有網友分享一隻邊牧寶寶相當呆萌，疑似看到眼前有隻乳牛貓就把牠當成媽媽，一股腦當貓咪的跟屁蟲，讓貓咪超級崩潰接連閃躲。有趣的畫面讓網友紛紛笑說是邊牧博士早期的黑歷史曝光了。
網友「全是狗狗啊」日前分享一段有趣的影片，一隻剛出生不久的小邊牧寶寶，似乎以為只要同花色的就是自己的同類，一看到眼前有隻同樣黑白色系的乳牛貓，就把對方當成自己的媽媽，跟在屁股後面無論怎麼甩都甩不開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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從畫面可以看到邊牧和乳牛貓的互動，毫無邊界感的邊牧寶寶數次想要越過貓咪的身體，嚇得乳牛貓不斷跳起來閃躲，忍住想要揮出貓拳的衝動，投以尷尬又不失禮貌的眼神。不料編牧依然窮追不捨，嚇得貓咪不斷往前跑又回頭看到底甩開了沒，狗狗不離不棄的畫面讓目擊者都笑翻。
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迷糊邊牧認錯媽的片段吸引近萬名網友按讚，留言笑說
「貓貓尾巴豎起彎個尖好像表示疑惑」
「天啊小貓好溫柔可愛」
「反正都是黑白花」
「i貓要瘋」
「貓想扇但本著尊老愛幼的原則還是沒有下爪」
「小邊：怎麼就不是了？明明一模一樣」
「乳牛貓:跟你說了我不是你媽！」
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