陌生邊牧闖進家　瞬間吃光比熊口糧　後續劇情很離譜：求心理陰影

嗨，我是小軟柿子。刷到了一個賊曲折的故事，分享給大家～

前幾天，廣東一妹子在家點了個外賣，結果沒想到的是，一隻陌生的隕石邊牧竟然跟着外賣員從一樓跑到了她家。



或許是妹子給自家比熊「湯圓」準備的飯比較符合牠的胃口吧，小傢伙特別自來熟，一進門就直衝飯碗，哐哐把飯給造完了...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻阳生的邊牧，突然闖進家中。（微博）

妹子雖然特別震驚，但見牠還有些意猶未盡，便繼續投餵了兩根主食肉腸和5碗狗糧。

而湯圓見狀呢，則是直接傻眼了，牠站在高處眼睛瞪的溜圓，怎麼也沒想明白，為啥自己一個星期的口糧就這麼沒了...

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妹子心情可以說是十分複雜， 既無奈又有些擔心，於是，不敢耽擱，立馬製作了一張「尋狗主人啟示」，詳細註明了狗子的外貌特徵。

而文後的標註也是特別引人注意，可以說是滿滿的血淚史：

1. 該狗在我家性格溫順，出去後狂躁不安，遛了兩趟我快低血糖了。

2. 胃口及其號，有點拉肚子，我給牠餵了一包益生菌調理。



可以說是，想要找到狗主人的心已經溢出了屏幕哈哈哈！

胃口極好的邊牧，算是特徵之一吧！（微博）

延伸閲讀：被遺棄邊牧守在大排檔等主人 滿臉悲傷焦慮 網民不忍揭悲傷真相（點擊連結看全文）

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幸運的是，在距離妹子給狗子當保姆的7個小時後，也就是當天凌晨3點多左右，狗主人終於出現了！

他們一行三人手裏拿着掃帚、拖把、垃圾袋、消毒液按響了門鈴，一家人整整齊齊，像是家政公司突擊考核一樣...

狗主人進門就是各種感謝加道歉，估計是生怕自家孩子把妹子家當廁所亂拉亂尿，表示一定要幫忙打掃衛生。

這陣仗，也是直接給妹子嚇了一跳，但還是立刻確認了狗子的照片，而鑑於小傢伙只隨地亂尿了一次，所以便拒絕了對方的好意。

狗主人也是表示，其實他們家養了兩隻邊牧，而家裏的另一隻則更為聰明一些，因此，他們嚴重懷疑，是另一隻教唆牠逃跑的...

受另一隻邊牧教唆？（微博）

而最好笑的是，原本的湯圓特別挑食，總是對食物愛答不理，吃一半剩一半。

但自從發生邊牧事件後，行為舉止卻逐漸離譜，以一種奇怪的方式戒掉了剩飯壞習慣，對食物異常珍惜。

不僅如此，以前家裏門鈴一響，小湯圓就會第一個衝上去小發雷霆「汪汪」叫。

而現在呢，則是會馬上跑回卧室躲起來，估計是生怕邊牧會再殺個回馬槍，吃掉自己的口糧吧哈哈哈！

吃瓜群眾看完後也是直接笑瘋了：

「主人着不着急我不知道，主播一定很着急哈哈哈！」

「第一眼以為主人的狗丟了，第二眼原來是主人丟了。」

「你跟牠玩海龜湯問問牠知不知道自己家在哪。」

「我撿到一隻金毛，原住民一個月的糧一周就見底了（原住民是小犬）還天天追我的貓，我牽着在撿到牠的周圍道路遛彎，我都瘦五斤了還是沒有找到牠主人，帽子叔叔說讓我領養算了。都準備養了，但是我的烏木沉香，沒了黑繃帶就用過一次也沒了，還有我的樂高，也毀了，牠的小尾巴真的是龍捲風啊。」

「這狗絲毫沒有走丟的緊張，反而眼裏只有對食物的嚮往。」

「當天晚上三點，主人真是一刻都不能等，生怕孩子拉的滿地都是然後被趕出去。」

「比熊剩飯也沒事，回頭申請邊牧同志上門打掃下，順便遛個狗。」

「換個角度想一想，你跟擱家吃飯呢，突然衝進來一個2米1賊壯碩的斑禿男，嗚嗷帶喘的給你飯幹了了，然後在你家待了兩天，我估計我比牠還慫。」



...

求比熊心理陰影哈哈哈哈！

雖然過程挺有趣的，但還是要提醒一下各位鏟屎官們，一定要看好自家狗狗哦～

好啦， 今天的推送到這裏就結束了，老規矩，點個「在看」再走吧～

延伸閲讀：邊牧認錯乳牛貓是親媽 跟屁蟲行為窮追不捨 喵崩潰：我不是你媽（點擊連結看全文）

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