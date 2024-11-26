邊牧站起偷吃險打翻飲料 餐桌上的驚險瞬間被捕捉成熱議：太好笑
撰文：狗與愛的世界
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日本一妹子養了只5歲的大的邊境牧羊犬。
這天，妹子吃東西時，狗子趴在了桌邊。牠的眼神裏滿是渴望，似乎是想要搶奪食物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，小傢伙在發起攻勢時，卻不小心弄翻了一旁的飲料...
看到這一幕，妹子瞬間驚慌，一方面想阻止愛犬搶食物，一方面還得忙着搶救即將倒下的飲料杯，簡直忙亂到了極點哈哈哈！
聰明的邊牧，在日常生活中還是會鬧出不少趣事：
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後來，妹子更新後續表示，因為有蓋子，咖啡只灑出了兩滴。而狗子呢則毫無悔意，似乎仍在掛念桌上的美味食物。
不得不説，這災難現場照簡直絕了！
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