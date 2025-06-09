路邊Cats紙袋驚現3貓咪　司機好奇揭棄養　最後苦盡甘來都有新家

美國紐約一名司機開車的時候注意到路邊有一個特大的紙袋，上面還有一個相當醒目的「cats」。



因為覺得很奇怪，司機下車查看，沒想到紙袋裏真的有貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

路邊一個寫著Cats的紙袋，引起了司機的注意。（facebook@AMA Animal Rescue）

於是，他立刻將貓送到了動物救援中心。

工作人員們見到小貓都很難過，沒想到有人會這樣丟棄貓咪，就算不想要也可以直接送到收容所，而不是把牠們裝紙袋裏丟在路邊。

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小貓咪們似乎也受到了不小的驚嚇，一直哈氣，好在在大家的陪伴下，很快就有了安全感，變得粘人又可愛。

後來，三隻小貓被取名為「暮光（Twilight）」、「午夜（Midnight）」還有「月蝕（Eclipse）」，牠們很快就找到了新家，過上了幸福生活，也算是苦盡甘來吧~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】