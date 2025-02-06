如何讓愛貓毛髮更濃密、關節更靈活？專家告指餵對貓糧健康又美麗

你知道嗎？膠原蛋白不僅對人類有益，連貓咪也需要這項美容聖品！隨著年齡增長，牠們的皮膚彈性、毛髮光澤都會逐漸流失，而膠原蛋白正是維持這些美麗關鍵的重要營養素。



根據日本寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，膠原蛋白對貓咪的重要性不僅止於美容，更與健康息息相關。作為蛋白質的一種，膠原蛋白能強化皮膚的真皮層，幫助毛髮更加濃密健康，還能使皮膚更緊緻、有彈性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大家都想貓咪毛髮更有光澤（unsplash@little-plant）

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此外，膠原蛋白還是骨骼和關節的重要支撐物質。當你發現原本活潑好動的貓咪開始變得不愛跳躍或攀爬高處時，可能不是對玩耍失去興趣，而是患有骨關節炎。除了就醫進行治療外，搭配軟骨素、葡萄糖胺和膠原蛋白，也有助緩解關節不適症狀。

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如何為貓咪補充膠原蛋白

大家都想貓咪毛髮更有光澤（unsplash@little-plant）

給貓咪提供「優質的貓糧」就是最基本的補充方式。因為貓咪的身體能透過均衡的營養自行合成膠原蛋白。優質的貓糧中通常含有足夠的蛋白質，能幫助貓咪自然產生所需的膠原蛋白。但如果想要進一步加強補充，市面上也有專門的貓用膠原蛋白補充劑，或是添加膠原蛋白的特製貓糧可供選擇。

但要注意，雖然膠原蛋白確實對貓咪的健康和美容有幫助，但過度補充反而可能造成負擔。最重要的是提供均衡的營養，畢竟，真正健康的貓咪，自然就是最美麗的貓咪！

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