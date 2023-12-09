貓咪有獨特嗜好　要拿麵條拌著貓糧一起吃　網民：高傲的美食家

hi bro 我是蘑菇！見過頓頓都要吃西紅柿炒雞蛋的人類，但沒見過頓頓都要吃麵條拌貓糧的小貓！



吉林小哥@檳榔石榴愛冰棍 家有一隻叫「冰棍」的小豬，啊不是，小貓因為天天去隔壁飯館討麵條上了熱搜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事情是介個樣子的：作為一隻講究的小貓，冰棍有一個特殊的愛好——吃麵條。

牠每天都當著小哥的面去麵館賣萌，要麵條，然後叼著麵條一路開開心心地「打包」回家慢慢吃。

害，為了幾根麵條跋山涉水也是沒誰了。孩子怕麵條掉地上，連回家的小步子都邁得穩穩的。

然後回到家放到飯盆裏，就著貓糧一起吃……嚯，這不妥妥的打滷麵嗎？麵店老闆也是心善，發現小貓愛吃他家麵條，每次都投餵，甚至還一路目送牠回家。

隨著天氣越來越冷，不少網友開始給小哥提建議：「給孩子買雙雪地靴吧，看把腳凍的。」、「給孩子置辦個保溫箱吧，麵條在路上都成冰溜子了。」、「給孩子揹著飯盆去吧，這樣就不用打包回家了。」……

就這樣，評論區的畫風越發離譜，甚至有人說：「姐妹們看到沒？牠這麼胖都是吃碳水吃的！」

你們禮貌嗎！

我倒要去山上看看筍是不是都被他們給奪完了。不過小貓咪這麼可愛，有點自己的喜好怎麼了！

北方人表示：麵條多香啊！

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