公司窗台驚現貓咪行騷　自信可愛融化人類同事　網民：靚過Model

日本有一家貓咪建築公司@neko_fudosan，因為主營業務是建造貓咪友好住宅，便收養了很多小貓來研究貓咪的喜好，加上平時有不少同事會帶小貓來上班，所以這是一家被貓咪包圍的公司。



貓咪們可以在辦公室內隨便走動，而大多數咪最喜歡的地方就是狹窄的窗邊。

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果然貓步還得貓來走，有範又可愛~

接下來帶大家看看這個公司裡面的可愛小貓👇👇👇

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】