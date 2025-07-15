冰雹襲擊致2小貓凍僵　暖男帶牠們回家　依偎不離肩膊秒成安樂窩

撰文：貓與愛的世界
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早前，意大利托斯卡納（Toscana）地區遭遇了嚴重的冰雹襲擊。雨過天晴後，網友@calebscrepnek 在家附近散步時發現了兩隻被凍僵的小貓。

因為沒有看到母貓的身影，網友就猜測是貓媽帶孩子撤退的時候，不慎將這兩隻幼崽給落下了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友看小貓冷得發抖，他也沒有耽擱，立刻將兩隻小貓崽帶回家，給牠們擦乾取暖，還餵了食物。

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兩個小傢伙吃飽喝足後，睡了一個很長的午覺，終於恢復了精力。

本來兩隻小貓崽到了陌生環境還是很害怕的，但牠們只用了兩天時間，就非常信賴網友，並把他當成了媽媽，無時無刻都要依偎着他。

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網友也很無奈，但非常寵咪，他是一名戶外創作藝術家，每次去外面畫畫的時候，都會把小貓放在肩頭，倆貓就老實地待着，一點都不搗亂。

就這樣，小貓在網友的照顧下一點點長大，但牠們貼貼「媽媽」的習慣一點都沒變。

真的非常有愛了~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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