冰雹襲擊致2小貓凍僵 暖男帶牠們回家 依偎不離肩膊秒成安樂窩
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
早前，意大利托斯卡納（Toscana）地區遭遇了嚴重的冰雹襲擊。雨過天晴後，網友@calebscrepnek 在家附近散步時發現了兩隻被凍僵的小貓。
因為沒有看到母貓的身影，網友就猜測是貓媽帶孩子撤退的時候，不慎將這兩隻幼崽給落下了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友看小貓冷得發抖，他也沒有耽擱，立刻將兩隻小貓崽帶回家，給牠們擦乾取暖，還餵了食物。
+8
兩個小傢伙吃飽喝足後，睡了一個很長的午覺，終於恢復了精力。
本來兩隻小貓崽到了陌生環境還是很害怕的，但牠們只用了兩天時間，就非常信賴網友，並把他當成了媽媽，無時無刻都要依偎着他。
網友也很無奈，但非常寵咪，他是一名戶外創作藝術家，每次去外面畫畫的時候，都會把小貓放在肩頭，倆貓就老實地待着，一點都不搗亂。
就這樣，小貓在網友的照顧下一點點長大，但牠們貼貼「媽媽」的習慣一點都沒變。
真的非常有愛了~
延伸閲讀：土耳其流浪貓媽帶患病小奶貓到診所求醫 獸醫：孩子健康最重要（點擊連結看全文）
女貓奴曬主子5胞胎畫面 網民笑爆：前面仲有墨後面走曬色不想貓咪獨守空房 主人豪花17萬帶牠們坐飛機周遊列國：羨慕小貓走失兩年靠1物團圓相認 主人感動設貓咪專屬房間避免再走失貓店長曾離職潛逃 發現流浪日子不好過 回歸化身招財貓街坊超愛
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】