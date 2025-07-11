魔天使與鄰居八哥犬感情極深厚 每天黏在一起 超萌跨品種友情
撰文：狗與愛的世界
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網友@charlythemaltese13 養了一隻魔天使，名叫「Charly」（查理）。Charly最好的朋友，是住在自己家隔壁的八哥犬「Peggy」（佩姬），牠們會經常一起玩耍。
Charly每天起牀後，就會開始等待Peggy來找自己，牠們會一起在花園裏跑步，一起親密貼貼，一起搗蛋，做什麼事情都很快樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Charly和Peggy（charlythemaltese@Tiktok）
原來狗狗的友誼也這麼溫暖！
點擊下方圖輯看看這兩個好兄弟之間的快樂時光👇👇👇
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