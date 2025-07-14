以為愛犬被撞死　4年後竟奇蹟重逢　重病纏身仍享最後愛的時光

一場跨越4年的奇蹟重逢，近日在美國佛羅里達州邁阿密感動上演。一名女子的愛犬「糖糖」（Sugar）在4年前走失後，近日竟奇蹟現身，讓一家人又驚又喜。儘管糖糖現在罹患重病，女子和家人仍決定珍惜與牠相處的最後時光。



根據《wplg local 10》報導，美國女子薩加拉（Albania Sagarra）的愛犬糖糖2021年在當地社區走失。家人展開地毯式搜索，甚至開出1000美元（約2.9萬元新台幣）懸賞，仍無下落。後來一名男子致電表示親眼見到糖糖遭車輛高速撞擊，薩加拉以為牠已經死亡，悲痛欲絕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

糖糖走失後主人發出的懸賞。（WPLG Local 10 @YouTube）

豈料糖糖近日竟奇蹟現身一間收容所外，並於掃描晶片後確認身分。薩加拉感動表示「我簡直不敢相信那是牠，我們這4年都以為牠已經死了」。但眼前的糖糖健康狀況堪憂，罹患第四期心臟病、腎臟病等多種疾病，體重明顯下降。目前糖糖已返回家中安養，薩加拉坦言不確定牠還能活多久，但會讓牠的餘生充滿愛。家人也表示將針對糖糖走失與現身收容所一事進行調查。

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不少網友推測，當年聲稱看到糖糖被撞死的男子可能就是綁架牠的人，並建議調閱收容所的監視器畫面查明真相。也有網友表示「糖糖會在愛的包圍中離世」、「祈禱糖糖還能活很多年」，給予薩加拉一家人溫暖的鼓勵與安慰。

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