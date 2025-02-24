救起滿身是病的流浪狗　牠奉上最寶貴麵包作回報　結局到處都是愛

南非一隻名叫「古納」(Gunnar)的小黃狗出生僅7周就被遺棄，只能獨自在街上流浪，過着孤苦無依的生活。



當地動物救援組織表示，古納的母親與兄弟姐妹都已經被動物管制中心抓走，因此才會導致牠獨自在街頭流浪。而當他們得知古納的故事後，也是立即前往現場給予幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

曾經，古納是隻流浪狗（facebook@Sidewalk Specials）

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可以看到，古納居住的環境十分惡劣環境，身旁環繞着許多垃圾與廢棄物。

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然而，當牠發現救援人員靠近後，竟然從地上叼起了一塊吐司，搖着尾巴主動靠近，似乎很開心能夠見到他們。

救援人員表示，發現古納時，牠患有貧血、非洲蜱咬熱，與他們所見過最嚴重的蜱蟲感染與眼部感染。

好在，住院治療一周後，情況已經好轉。

目前，古納已經順利被好心人收養，擁有了可以健康成長的環境，也祝福牠未來可以幸福快樂！

古納在新家中過得很好，很健康：

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】