主人忙於工作冷落狗狗　汪星人單掌搓球畫圓厭世模樣萌翻：快陪牠

其實，狗狗就跟小孩子一樣，有時會撒嬌，需要主人的陪伴。



這天，網友＠piko_kakarotto 分享了愛犬「Piko」厭世又可愛的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Piko表示：很悶呀（X＠piko_kakarotto）

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從畫面中可以看到，向來充滿活力又可愛的Piko，似乎感覺非常無聊，因為遲遲等不到主人陪自己玩球，於是便趴在了地板上，用自己的單隻前掌搓揉着球，不斷畫圓。

後續網友也表示，當時的他的確因為工作太忙無法陪伴Piko，而在拍完這段畫面沒多久後，自己就過去陪它一起玩耍了起來。

汪：主人什麼時候才來陪我玩！（X＠piko_kakarotto）

陪伴果然可以改變一切呀～

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】