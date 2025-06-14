流浪狗待收容所175天終見曙光 學指令重建信心 大草地上露燦笑
撰文：狗與愛的世界
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美國華盛頓肯納威克的動物收容所裏有一隻流浪狗，名叫「Rambo」。
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Rambo在收容所裏待了175天，等於將近半年的時間，而為了讓牠可以學習如何重建信心與和人類相處，便特地將牠安排到了寄養家庭接受訓練。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
好久沒有呼吸到新鮮空氣的Rambo開心壞了，到了寄養家庭後，立馬就開始在草地上狂奔，表情相當愉悦。
Rambo有活力又聽話，已經在寄養家庭中學會了很多指令。
相信，很快牠就可以擁有屬於自己的家庭！
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