流浪狗待收容所175天終見曙光　學指令重建信心　大草地上露燦笑

美國華盛頓肯納威克的動物收容所裏有一隻流浪狗，名叫「Rambo」。



Rambo有活力又聽話，相信很快就可以擁有屬於自己的家庭！（tiktok）

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Rambo在收容所裏待了175天，等於將近半年的時間，而為了讓牠可以學習如何重建信心與和人類相處，便特地將牠安排到了寄養家庭接受訓練。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好久沒有呼吸到新鮮空氣的Rambo開心壞了，到了寄養家庭後，立馬就開始在草地上狂奔，表情相當愉悦。

Rambo有活力又聽話，相信很快就可以擁有屬於自己的家庭！（tiktok）

Rambo有活力又聽話，已經在寄養家庭中學會了很多指令。

相信，很快牠就可以擁有屬於自己的家庭！

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