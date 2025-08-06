厭世臉狗狗爆紅全網 原因竟是與《小魔怪》主角撞樣：確實很像
撰文：狗與愛的世界
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國外一網友養了隻布魯塞爾格林芬犬，名叫「Proshka」。
現年2歲的Proshka因為一張厭世到極致的臉，加上暴躁的脾氣、個性，火爆全網。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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因為，牠圓滾滾的大眼睛加上一頭炸毛，與美國喜劇電影《小魔怪》中的虛構主角「Gizmo」簡直一模一樣。
PS：《小魔怪》是部美國恐怖喜劇電影，主要講述特殊生物「魔怪」若沒得到適當的照顧，就會釀成混亂的故事。
該說不說，確實很像！
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