流浪狗長出紫色毛髮　獸醫揭誤用藥物真相　奇蹟治癒生盼遇新主人

撰文：聯合新聞網
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美國德州一間收容所，日前接到一隻皮膚嚴重感染，已經幾乎沒有毛髮的無毛浪浪，奇怪的是身上竟長出一層紫色的細毛。經過獸醫仔細檢查之後，陸續展開一連串的治療與照顧，如今狗狗的近況也曝光了。

根據《The Dodo》報導，動物救援組織「ThisIsHouston」在數周前發現了一隻外觀相當不一樣的流浪狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻狗狗，為何身上的毛髮是紫色的？（facebook@This Is Houston）
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志工們發現狗狗身上因為皮膚病幾乎沒有毛，詭異的是身上卻長出一大片紫色的毛髮，奇怪的情形嚇得志工們趕緊將牠送給獸醫檢查。

經過精密檢查後，獸醫確認狗狗身上的紫色物質，是一種通常用於牛或其他農場動物的消毒劑，推測很可能是有人想要試圖治療狗狗身上的疥癬，因此才在身上留下這麼大片的痕跡。

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所幸經過細心的照顧，狗狗很快就平安出院且取名為「Violet」。剛到寄養家庭時由於沒有毛髮，養母特地幫Violet穿上新衣服。

要幸啊！（facebook@This Is Houston）

在每天用愛心灌溉之下，Violet身上的紫色開始褪去，並且慢慢長出新的毛髮。如今Violet正在等待有緣人的領養申請，準備開始另一段幸福汪生。

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