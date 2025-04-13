收容所狗狗被列入安樂死名單　義工不願放棄：面壁等死令人心碎

紐澤西州動物收容所的一位工作人員表示，一隻名叫「戈爾迪」（Goldie）的狗狗被送到了南卡州當地的一間動物收容所中。但由於該收容所規模較小、資源不足，無法一直收容所有狗狗，使得無人收養的戈爾迪被列入了安樂死名單。



戈爾迪就像是知道自己即將會面對的悲慘命運一樣，每天都顫抖地待在籠子裏，盯着冰冷的牆壁，害怕地不敢看任何人，似乎已經放棄了希望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗像是感到絕望（Hounds In Pounds）

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工作人員見到戈爾迪這個模樣後十分難過，於是，決定要幫助戈爾迪逃離安樂死的命運。

幸運的是，在大家的努力下，順利找到了一位獸醫，他不僅願意治療戈爾迪的傷病並且還可以暫時安置牠。

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雖然，戈爾迪身體的傷可以治療，但心理的創傷卻仍需要時間去撫平，不過，相較於之前，牠現在已經放鬆了很多。

狗狗一定要找到幸福啊！（Hounds In Pounds）

也希望未來的日子，小傢伙可以幸福快樂！

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