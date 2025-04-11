收容所母狗心疼陌生幼犬　隔籠發出暖心安慰：從今天起我當你母親

一隻母狗被飼主拋棄在路上，牠進到收容所後聽到隔壁不認識小奶狗的哭聲，竟母愛爆發隔著籠舍狂蹭，想安慰隔壁沒有媽媽的小狗，而小狗也將這隻陌生的母狗當成媽媽，明明沒有血緣關係，母子感情卻十分深厚，看哭了收容所所有人。



根據The Dodo報導，日前，美國紐約亨普斯特德動物收容所（TOHAS）迎來了一隻名叫巴黎（Paris）的狗狗。剛抵達收容所時，巴黎總是獨自待在自己的犬舍，不願和任何人互動，就算其他狗狗經過，她也總是毫無反應，然而當隔壁犬舍來了一隻哭鬧的小奶狗時，一切卻有了戲劇性的轉變。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

明明沒有血緣關係，母子感情卻十分深厚，看哭了收容所所有人。 （Town of Hempstead Animal Shelter）

這隻小奶狗名叫布魯斯威利（Bruce Willis），和其他五隻幼犬一同被救出，這一窩小狗在前飼主家裡遭受虐待，處境十分可憐。當工作人員把牠安置在巴黎旁邊的犬舍後，布魯斯威利因為想念手足們開始大聲哭叫，沒想到這聲音竟然意外喚醒了巴黎的母性。

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沒有人知道巴黎過去的經歷，但可以肯定的是，她一定曾是個有孩子的狗媽媽，只是因為某些原因牠喪失了所有的孩子。巴黎儘管住在隔壁籠，但是一聽到布魯斯威利的哭聲後就立刻衝向柵欄邊，用臉緊貼犬舍縫隙，拚命想靠近這隻無助的小狗，雖然無法清楚看到布魯斯威力，但巴黎光靠聲音和氣味，就知道這個小傢伙非常需要她。

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令人意外的是，布魯斯威利雖然之前沒見過巴黎，但牠隔著籠子似乎也感受到了來自陌生媽媽的母愛，竟然主動靠在犬舍欄杆上尋求巴黎的安慰。收容所工作人員看到這一幕，既感動又心疼，立刻安排兩隻狗狗見面，當牠們終於見到彼此時，簡直開心得不得了。

明明沒有血緣關係，母子感情卻十分深厚，看哭了收容所所有人。 （Town of Hempstead Animal Shelter）

從此巴黎便將布魯斯威利當成自己的親生孩子照顧，每天一起玩耍互動，後來兩隻狗狗都各自被不同的家庭所領養。然而遺憾的是，巴黎到了新家後不到兩週後又被退回了收容所，收容所人員恰拉隆布斯（Alex Charalambous）表示，巴黎雖然喜歡與人相處，但在寄養家庭中常常不安地走來走去，甚至出現找尋幼犬的行為，「她似乎仍然在找自己的孩子。」

這麼有大愛的狗狗，一定會找到好人家收養的。（Town of Hempstead Animal Shelter）

儘管如此，巴黎回到收容所後仍盡情展現自己的母性，溫柔照顧其他幼犬，包括布魯斯的兄弟布萊德彼特（Brad Pitt），作為布魯斯威利的替代，巴黎相當照顧這隻幼犬，目前收容所仍然積極的幫巴黎找尋新家，希望有人可以同時把巴黎跟布萊德彼特一起收養。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】