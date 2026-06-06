27歲女生打包婚宴剩菜餵百餘隻流浪貓　堅持科學絕育反擊無知誤解

當別人在婚宴上分享喜悦時，27歲的萱萱卻在默默打包剩菜——不是為了自己，而是為了一百多張嗷嗷待哺的小嘴。



最近，這位三年如一日跑遍婚宴餵養流浪貓的女孩引發熱議。有人調侃她「蹭吃蹭喝」，但也有人看到了她肩上沉甸甸的責任：一百多隻流浪貓的疫苗、絕育、隔離治療，都是這個普通女孩在用自己有限的時間和資源扛起的重擔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧。

女子打包婚宴剩菜餵養百餘隻流浪貓：

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從一口剩飯到百隻毛孩的守護者

「最開始只是遇見了幾隻小區裏的流浪貓，看它們餓得可憐，就帶點吃的。」萱萱說。沒想到這個簡單的善舉，像滾雪球一樣越滾越大。

隨着喂貓點增多，食物來源成了問題。直到一次偶然參加朋友的婚禮，看到大量食物被倒掉，她突然想到了辦法：為什麼不把這些本來要浪費的食物，變成毛孩子們活下去的希望？

從此，她開始聯繫各種婚宴場所，詢問是否可以打包剩菜。三年來，她幾乎跑遍了當地的婚宴場地，從最初小心翼翼地向新人解釋，到後來許多婚慶公司主動聯繫她留菜，這條獨特的「愛心供應鏈」逐漸成型。

爭議背後的真相：每一隻貓都有「身份證」

「蹭吃蹭喝」的標籤讓萱萱有些無奈。事實上，她投入的遠比省下的多得多。

每個被收編的小流浪，都會先經歷隔離觀察期。「有些貓有貓瘟、貓鼻支，必須分開照顧，否則會傳染給其他健康的貓。」萱萱說，她會根據貓咪的健康狀況制定餵養計劃，等它們恢復健康後，再安排疫苗和絕育手術。

「不能讓它們到處生。」這是萱萱最堅持的原則，「一隻母貓一年能生兩三窩，如果不控制，流浪貓的數量會呈幾何級增長。我希望用有限的資源，給現有的流浪貓更好的生活質量。」

她的手機相冊裏，每隻貓都有專屬檔案：名字、性格、健康狀況、絕育時間、疫苗記錄...這些不是簡單的投餵，而是科學的管理。

一張婚宴桌的剩菜，能養活多少流浪生命？

根據萱萱的記錄，一場中等規模的婚宴，合理打包的剩菜足夠她餵養基地的貓咪2-3天。這不僅僅是資源的再利用，更是一種生命觀的體現：那些即將被丟棄的食物，轉換成了讓另一個生命活下去的能量。

「很多人不理解，覺得婚宴是喜慶場合，不應該和流浪動物聯繫在一起。」萱萱說，「但我看到的是另一種圓滿：新人的幸福日子，也間接成為了這些小生命活下去的契機，這不是很有意義嗎？」

她也會細心處理：只取真正剩餘且適合貓咪食用的部分，不會影響宴會正常進行；所有食物都會重新加工，確保衛生安全；對於不適合貓咪的人類食物（如過鹹、含調味料的菜餚），她會仔細挑出。

延伸閱讀：貓貓飲食-貓咪可以吃的15大人類食物-哈密瓜要少吃-雞蛋要煮熟

城市流浪動物：我們共同的課題

萱萱的故事，折射出每個城市都面臨的流浪動物問題。

據不完全統計，我國流浪貓數量已超過5000萬隻，它們面臨着飢餓、疾病、交通事故等多重威脅。而像萱萱這樣的個人救助者，往往承受着巨大的經濟和精力壓力。

「我一個人的力量很有限。」萱萱坦言，「最理想的狀態，是能有更多人用領養代替購買，給流浪動物一個家；如果暫時不能領養，也可以參與TNR（捕捉-絕育-放歸）項目，科學控制流浪動物數量。」

對於流浪動物我們能做的五件小事：

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我們可以做的五件小事

1、不隨意棄養

養寵物前請三思，一旦選擇就要負責到底

2、領養代替購買

給流浪動物一個獲得家的機會

3、科學投餵

如果遇到流浪動物，可以提供乾淨的水和適量的貓糧狗糧

4、支持TNR

了解並支持當地的流浪動物絕育計劃

5、傳遞善意

即使不喜歡小動物，也請不要傷害它們

萱萱說，她最大的願望不是成為網紅，而是希望自己的行動能喚起更多人對流浪動物的關注：「每一隻流浪貓都曾是誰的寶貝，都值得被温柔對待。我們多一點關心，它們就多一分活下去的可能。」

下次當你在婚宴上看到那些即將被丟棄的食物時，或許會想起這個故事——在一些人眼中是殘羹冷炙，在另一些人手中，卻能化作延續生命的光。

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