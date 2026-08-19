夏日貓奴必學｜貓咪不愛喝水易中暑　5個「騙水」妙招拯救毛孩

近期天氣炎熱，貓咪本身屬於沙漠動物，天生對飲水的需求較低，但在炎熱的夏季，水分攝取不足容易引發泌尿系統疾病與中暑。



今日將為大家介紹幾招「騙水」大法，讓貓咪愛上喝水吧～

為什麼貓咪不喜歡喝水？

貓咪的祖先生活在沙漠地區，牠們主要透過食物獲取水分，而非直接飲用。現代家貓仍保留這一特性，加上貓咪口渴感知較弱，導致很多貓咪存在飲水不足的問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪每日需飲用多少水？

一般來說，貓咪每日每公斤體重需攝取 40-60 毫升水分。以一隻4公斤(約 8.8 磅)的貓咪為例，每日需飲用160-240毫升水（約等於一小碗的量）。

貓咪不愛喝水怎麼辦？實用「騙水」小妙招▼▼▼

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實用「騙水」小妙招

一、流動的水源更吸引貓咪

貓咪喜歡流動的水，認為流動的水更新鮮。因此可透過以下方式吸引其飲水：

1. 購買寵物專用飲水機

2. 將水龍頭調成滴水的狀態

3. 使用噴泉式飲水器



二、挑選合適的飲水容器

部分貓咪不愛飲水，與飲水容器不適有關，可參考以下建議：

1. 使用闊口淺碗（避免貓咪觸鬚疲勞）

2. 避免使用塑膠碗（易滋生細菌）

3. 定期清潔容器，保持衛生



貓咪喝水（AI生成圖片）

三、增加食物中的水分含量

這是最有效且直接的補水方式：

1. 餵食濕糧（含水量約80%）

2. 自製貓飯（需注意控制營養成分比例）

3. 在乾糧中添加適量水分（逐步增加水量，讓貓咪適應）



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四、風味增強法

可適當為水分增加風味，吸引貓咪飲用：

1. 加入少量貓薄荷泡泡的水

2. 添加一點吞拿魚（金槍魚）或雞肉汁（無鹽）

3. 用凍乾零食泡水後給予



貓咪喝水（AI生成圖片）

五、設置多個飲水點

主人可在家中設置多處飲水點，提升貓咪飲水便利性：

1. 在不同樓層與房間分別放置水碗

2. 選擇安靜、安全的位置擺放

3. 飲水點需遠離貓砂盆與食盆



需警惕的脫水症狀

若貓咪出現以下症狀，請及時就醫

1. 皮膚彈性變差（輕捏頸部皮膚後回彈緩慢）

2. 牙齦乾燥且黏稠

3. 眼睛凹陷

4. 精神萎靡、活動量減少

5. 超過24小時未排尿



貓咪喝水（波奇網提供）

每隻貓咪的喜好不同，需要主人耐心嘗試各種方法。最重要的是保持水源的新鮮和清潔，每天更換2-3次水，並徹底清洗水碗。

這個夏天，讓我們共同幫助貓咪養成良好的飲水習慣，遠離泌尿系統疾病，健康度過夏季～

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】