貓咪食飽瞓好仍多病？4大關鍵要素決定主子老化速度　貓奴要留神

很多人以為，只要把貓餵飽、給牠地方睡，就算是好好養貓了。但其實，飼養過程中有些看似不起眼的小細節，若不小心疏忽，可能會讓貓咪提早老化！



日本前寵物護理師小泉雨就整理出飼主最容易忽略的「4個關鍵要素」，如果你也希望家裡的主子健康又長壽，務必要看看喔！

總結懶人包點擊圖輯查看👇👇👇

1. 運動不足

貓咪天生是狩獵動物，不是生來整天睡覺發呆的！活動量不足，不僅容易導致肥胖，還可能累積精神壓力。想讓主子維持身心健康，建議每天安排10到20分鐘的運動時間，並根據年齡挑選合適的遊戲方式。像是年輕貓咪可多安排跑跳、追逐等激烈活動，年紀稍長的貓，則可以玩「用眼睛追蹤玩具」等較溫和的互動遊戲。

小貓在草地上玩耍（ Aleksandra Sapozhnikova@Unsplash）

2. 水分不足

貓咪不像狗狗會主動喝水，這也意味著，如果忘了幫貓咪補水，很容易導致腎臟或泌尿系統疾病。如果你的貓咪不愛喝水，就要找到牠喜歡的補水方式。可以試著買一個新造型的水碗、改變水碗的位置或水溫，或是餵一些含水量高的罐頭，讓牠們邊吃飯邊補水。

3. 睡眠不足

雖然貓咪一天大部分時間都在睡覺，但不代表牠們有睡飽或睡得好。太亮、太吵或缺乏安全感的環境，都會讓睡眠品質變差，進而影響到身心健康。想讓主子睡得安穩，就要幫牠打造一個安靜、舒適、沒有干擾的休息空間，才能幫助貓咪安心入睡。

4. 愛不足

很多人覺得貓咪比狗好養，不用遛、自己也能過得很好。但其實這是個誤會，貓咪同樣需要愛與陪伴。如果長期缺乏互動，貓咪不只會感到孤單，也可能對身心健康造成負面影響，加速老化。飼主應在貓咪主動靠近時輕輕撫摸、陪牠玩，這些看似微小的互動，就能讓貓咪感到滿滿的安全感。

關愛小貓（ Yerlin Matu@Unsplash）

雖然我們沒辦法阻止貓咪變老，但卻可以透過日常細心的照顧，幫助牠們保持健康與活力。別忘了，貓咪的一生很短，而我們就是牠們的全部。

