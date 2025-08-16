迷你刺蝟怎麼養？夜行性習性與獨居飼養要注意　照顧關鍵一文看清

迷你刺蝟需要怎麼養，是不是很多人都有這樣的疑問呢？下面就讓我們一起來看看吧。



刺蝟是夜行性動物，日間是睡覺，晚上才活動。牠們通常到晚上七至十時才是最活躍。所以飼主要給刺蝟日間好好休息，晚上才和刺蝟玩。

任意改變夜行性動物的習慣容易會引起短壽。因為躲在黑暗處是牠們的本能，牠們認為黑暗才有安全感。

飼養刺蝟籠子底部鋪上麥秸、乾草、鋸末或細報紙條等。餵食盆可用陶製的，最好重一些。可以提供一些樹枝供啃咬用，防止牙齒長得過長。巢箱可以用木頭或紙等 製作或者購買成品兔子/龍貓籠。

然後放入一個適合刺蝟大小木屋或者有頂的盒子作為刺蝟休息睡覺的家。刺蝟是獨居動物，如果混養會互相造成傷害。

飲水可用給水器，安裝在容易飲用的高度上，往器皿型的水罐裏加水。刺蝟有在固定的地方便溺的習慣，在牠經常使溺的地方放上便盆，在裏面放上貓沙，牠就會把這裏當成廁所來使用。如果不用廁所的話也不要強迫牠，只要注意經常清潔籠子就行了。

在喝水的小刺蝟（ Dušan veverkolog@Unsplash）

刺蝟是雜食偏肉食性動物，可以給牠餵一些狗糧、貓糧、麵包蟲、蟋蟀等。刺蝟嗅覺敏鋭，給刺蝟洗澡以及換洗籠子，不能使用有香味的沐浴乳和清潔用品，要使用無味的寵物用清潔劑。另外刺蝟很容易發胖，可以買個滾輪讓其多多運動。

炎熱的夏季，水槽內溫度容易升高。因此在夏季時，最好移到籠子中飼養。要把籠子放在通風良好的地方，注意不要讓陽光直射。冬季不要忘記經常檢查巢箱，防止刺蝟因溫度過低而死亡。非洲刺蝟適宜的生存溫度為15-25度。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】