貓咪突然暴躁過度舔毛　專家揭毛孩5大緊張徵狀　教2招輕鬆安撫

貓咪天生膽小眾所周知，不僅如此，貓咪還是非常敏感的動物，通常我們不太在意的事情，可能會讓貓咪有壓力感。



如果主人不能及時為其緩解壓力，很可能會導致貓咪抑鬱症，所以了解貓咪緊張的表現和緩解貓咪的緊張感非常重要。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪精神緊張的五種表現（01製圖）

貓咪精神緊張的五種表現：

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一、貓咪精神緊張抑鬱的表現

1. 焦慮的貓貓

焦慮的貓貓顯得神經緊張，低低的蹲伏在地上，有的會喘氣或脫毛，身體肌肉緊張，瞳孔放大，這些都是焦慮貓貓通常有的徵狀。

2. 攻擊行為

一隻平時溫和親切的貓貓會突然改變性情，對愛牠的主人又抓又咬。這樣反常的表現，一定有牠的原因。很有可能是貓貓感到不適，就該帶牠去看獸醫。有時候貓貓也會因為感到煩悶而胡亂發洩，抓壞家具，咬破衣物。

3. 室內標誌地盤

日常生活中的某些改變，或是家中添了新來的貓貓，都會令牠感到困擾，受到壓抑。這種情況下，牠就會在屋裏射尿。被尿濕的地方應用消毒藥水清洗乾淨，以除去貓的氣味，防止牠又跑回老地方射尿。

4. 神經性修飾

有的貓在受壓抑的情況下會表現出過分挑剔自己身上的毛，沒有任何理由的在某個部位不停的舔，不停的嚼。這種情況往往導致皮膚炎、濕疹甚至光禿。針對貓貓的這種表現，獸醫會讓牠服用鎮定劑，以舒緩牠的焦慮壓抑情緒。

5. 嚼毛織品

某些東方貓，特別是暹邏貓和緬甸貓，有時會特別喜歡咬羊毛毛衣或其牠針織類衣物。這種回復到幼貓時期的行為也是某種壓抑的結果。

二、怎樣破除貓咪緊張感

當你一開始有一隻小貓的時候，也許你會想準備一個可愛的毛絨絨的小球去引起牠對你的注意，但是，有一些小貓天生就非常害羞，當你看著牠們的時候牠們會害怕得躲藏起來。如果你有這種情況，那麼下面兩個建議也許對你會有幫助。

當小貓來到新家的第一週時，牠們會過得小心翼翼，顯得非常膽怯。不過當牠慢慢和人們有更多的接觸後，這種膽怯就會減少一點。給牠多一點空間，不要總是急著去讓牠與你熟悉，當牠覺得適應新的環境的時候，牠會很樂意去親近你的了。

第1招：毛巾包裹輕撫法（定時溝通建立安全感）

消除貓咪的緊張，首先可以輕輕地撫摸牠（一開始為了防止被牠抓到，可以把牠包裹在厚厚的毛巾裏面），輕輕摸摸牠的頭，同時溫和地對牠說說話。每天這樣固定一個時間來做這件事，相信你害羞的小貓咪會很快就信任你，這樣的話，即使你不把牠裹在毛巾裏，牠也敢讓你撫摸牠的頭了。要知道，想得到小貓咪的信任回報就要付出足夠的耐心！

第2招：美食誘惑減壓法（趁食放鬆建立好感）

「誘惑」對一隻緊張的小貓也會產生奇蹟般的效果。試著為小貓準備一頓誘人的健康大餐，當牠嘴饞得忘記了害怕並且吃得津津有味的時候，你就可以輕輕地摸摸牠的頭了，當然要溫柔一點，不能太大動作。這也是需要貓咪主人付出耐心去堅持的，通常你的寵物最後都會接受並享受你的愛撫。

貓咪是非常通人性的動物，你對牠的好壞牠都是可以感知到的，如果一隻貓咪拒絕你可能會覺得你有威脅，你可以換一種方式慢慢接近貓咪，消除牠對你的緊張感，慢慢的貓咪就會接受你了。

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