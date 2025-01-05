貓咪抑鬱不可忽略　5個情況下可能導致　耐心和陪伴不可或缺

最近看到一些貓咪得鬱抑症的帖子，驚訝於原來還有很多人不知道，貓咪確實是會抑鬱的，嚴重起來不吃不喝甚至可以危及生命。



比如下面這個帖子：

小貓「公主」是在附近小鎮的街道上被發現的，當時牠懷孕了，肚子很大，馬上要生產。大約兩週後，公主在收容所生下了7只小貓。小貓一斷奶，就陸陸續續被領養走了，但始終沒有人想要領養公主。

有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？（波奇網提供）

看著小貓一隻只離開，公主開始不吃不喝。收容所的工作人員擔心牠被憋壞了，便找到「蘋果」，問她願不願意帶這隻一歲多的貓回家——蘋果從這兒領養過一隻橘貓，而且養得很好。蘋果知道公主有些悲傷，但也「沒想到牠能這麼悲傷」。

被蘋果領回家的公主，不吃不喝只是基本操作。更令人擔心的是，牠對外界的刺激毫無反應，戳牠不會動，跟牠玩玩具，眼睛也不會轉，就只是呆呆地看著牆壁。牠從不舔毛，甚至直接排泄在身下的地面上，把自己弄得很髒。

其實，這隻貓咪就是抑鬱了，和人類抑鬱的症狀類似，就是「沒有動力做任何事情」。

而且，因為人類生病了知道求醫或是向親近的人傾訴，尋求安慰，而寵物生病了牠們只會把自己封閉起來，沒有任何疏導情緒的途經，反而牠們的心理問題會比人類更多、更復雜。

有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？（波奇網提供）

有一位網友分享了自己護理抑鬱症貓咪的歷程：

「之前我領養了一隻貓，剛到家簡直是天使，行為乖巧長得可愛，全家人都很喜歡牠。後來因為我爸爸在老家生病做手術，我們要回去照顧，就把牠寄養了一個半月。再接回來簡直懷疑被換了一隻貓，一點活力都沒有了，不愛吃飯也不搭理人，還會到處亂尿亂拉。



好長一段時間我們全家都因為養牠而感到苦惱，醫院也跑了好多次，都查不出什麼身體上的問題。後來有一個很懂養貓的姐姐，説牠可能是被領養之後又突然被寄養，本來巨大的喜悦一下子被恐懼取代，害怕自己又被遺棄，患得患失之下變得抑鬱了。



後來我們全家都花了大量的時間陪牠，對牠給與十二分的耐心，讓牠知道我們都愛牠，而且不會再養別的貓，慢慢的牠逐漸開朗起來，這才知道之前是真的抑鬱了。還好我們沒放棄。」



有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？（波奇網提供）

貓是極其敏感細膩的動物，看似高冷實則情感需求很高，一些貓的病症，其實都是因情緒而起。

（波奇網提供）

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那麼，有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？

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01. 有曾被虐待的經歷

長期被籠養、栓養，生活空間狹小，且被驚嚇、打罵、強迫做某事。長此以往造成身體和心理上的雙重傷害致抑鬱。

02. 有曾多次流浪的經歷

被主人多次拋棄，在外擔驚受怕、食不果腹。再次被收養時則會出現抑鬱、應激、不信任人類的種種症狀和表現。

03. 生活環境的變化

與主人分離，被送到陌生環境寄養、被送人、或者主人搬遷到新的環境，愛寵可能會表現出害怕、失望及無所適從，嚴重則出現抑鬱的病症。

04. 家裏新成員的加入

主人收養了新的寵物，抑或是出現了一個新生嬰兒，愛寵可能會生氣自己的地位不保、寵愛減少，感覺受到冷落，從而變得鬱鬱寡歡。

有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？（波奇網提供）

05. 被主人冷落

主人每天早出晚歸，沒有時間陪伴愛寵並與牠們保持積極的互動，使得牠們精力無處發泄，情感需求得不到滿足。甚至每到假期就把愛寵獨自在家很多天，或者送到陌生的環境寄養。久而久之愛寵會變得越來越孤獨和焦躁，甚至會出現自殘及刻板行為。

有哪些行為可能導致貓咪抑鬱呢？（波奇網提供）

而幫助寵物擺脱抑鬱，除了求助於專業的獸醫和心理諮詢醫師外，主人足夠的耐心和陪伴一定是不可或缺的。

如果是不排斥身體接觸的寵物，可以多撫摸牠們，為牠們梳毛，讓牠們心情愉悦和放鬆，每天至少花30分鐘左右的時間，與愛寵保持積極的互動與玩樂。

另外，當愛寵還沒有完全放下戒備、對周圍環境和人還有牴觸情緒時，請不要寄養到陌生的環境、不要養新的寵物、也不可為愛寵洗澡及過度清潔（特別是貓咪）。避免愛寵的應激反應，加重負面情緒及抑鬱的症狀。

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